Quotidiano.net - Money vibez stories: il nuovo vodcast del Gruppo Monrif sull'economia italiana

Leggi su Quotidiano.net

Il, con le sue testate Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, presenta, ilche, si legge in una nota, 'avvicina il pubblico ai protagonisti dell'con un approccio innovativo e coinvolgente e lo stile chiaro, immediato e incisivo che ha già reso celebre la rubrica'. 'A tu per tu con i protagonisti dell'- prosegue la nota delporta i lettori direttamente nella stanza dei bottoni delle aziende italiane, offrendo un dialogo intimo con industriali, imprenditori digitali e leader aziendali. Il format si basa su interviste esclusive di mezz'ora, una chiacchierata a microfoni aperti in cui ogni ospite, seduto in un ambiente accogliente, condivide con le firme delle testatenon solo la propria esperienza imprenditoriale, raccontando il proprio quotidiano, le sfide e le strategie per trasformare un'idea in un'impresa di successo, ma anche i ferri del mestiere: un'agenda, un prototipo, una foto significativa'.