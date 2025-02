Quotidiano.net - Money Vibez Stories: il nuovo vodcast che racconta i protagonisti dell’economia italiana

Il Gruppo Monrif, con le sue storiche testate giornalistiche QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, ha lanciato, unche si propone dire il mondoe dell’imprenditoria in modo diretto e coinvolgente. Il progetto nasce dall’evoluzione della già affermata rubrica, che ha rivoluzionato la comunicazione economico-finanziaria con un linguaggio chiaro e accessibile, in particolare per le nuove generazioni. Un format innovativo perre l’economiasi distingue per un approccio unico nel suo genere: attraverso interviste esclusive, i giornalisti delle testate Monrif incontrano industriali, imprenditori digitali e leader aziendali per far emergere non solo le loro storie di successo, ma anche le sfide affrontate e il dietro le quinte del fare impresa in Italia.