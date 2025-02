Mondiali Saalbach 2025 | Shiffrin niente dream team con Vonn in combinata Bene Delago e Innerhofer nelle prove di discesa

Leggi su Sportface.it

Mikaelanon prenderà parte allaa squadre, il nuovo format introdotto dai Campionatidi sci alpino. L’accoppiata-Lindsey, un sogno di molti appassionati, non diventerà realtà. La gara prevede la partecipazione di squadre composti da due atleti dello stesso genere, impegnati uno inlibera e l’altro nello slalom. A-Hinterglemm,ha deciso di partecipare solo allo slalom gigante e allo slalom speciale, in programma per la prossima settimana. Nel corso della conferenza stampa prima deiaveva lanciato la proposta: “Iniziare con Mikaela sarebbe fantastico”, ma oraha annunciato, “purtroppo non potrò partecipare allaa squadre, non vedo l’ora di vedere la gara e di fare il tifo per i miei compagni di squadra”.