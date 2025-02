Gqitalia.it - Moët & Chandon torna a essere lo champagne della F1

annuncia oggi cheloufficialeFormula 1. Una (non) notizia che stavamo aspettando, dopo l'iniziopartnership decennale tra Formula 1 e LVMH, che nelle scorse settimane ha già annunciato l'arrivo di Louis Vuitton, e di TAG Heuer come nuovo official timekeeper del campionato.animerà nuovamente i festeggiamenti sul podio, quando i primi tre piloti e il team vincitore brinderanno al loro successo. La Maison sarà anche protagonista in qualità di Title Partner al Formula 1Belgian Grand Prix 2025, una gara di particolare importanza per la casa di produzione dello. «Siamo onorati ed entusiasti dire aloufficialeFormula 1, celebrando una storia condivisa di trionfi collettivi e dedizione fin dagli anni Cinquanta» ha dichiarato Sibylle Scherer, CEO e Presidente di, «Onoriamo lo straordinario lavoro di squadra, la precisione illimitata e la ricerca dell'eccellenza che guidano gli sport motoristici e il nostro mestiere.