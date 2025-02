Anteprima24.it - Mobilità Sicura, il progetto della Provincia ammesso a finanziamento

Tempo di lettura: 2 minutiL‘Unione delle Province d’Italia (UPI), ha pubblicato la graduatoria delle 20 province selezionate per la realizzazione di attività progettuali nell’ambito dell’iniziativa nazionale, finanziate dal Fondo contro l’incidentalità notturna, sulla base dell’accordo stipulato tra il Dipartimento per le politiche antidrogaPresidenza del Consiglio dei Ministri, Anci ed UPI.Ladi Salerno si è classificata al 6° posto, primadel Sud. Le attività, che coinvolgeranno anche vari comandi di polizia locale e scuole, riguarderanno nello specifico azioni per il contrasto dell’incidentalità stradale, soprattutto correlate all’utilizzo di alcol e droghe e la intensificazione dei controlli su strada.“La nostra proposta progettuale, afferma il Vice Presidente Giovanni Guzzo, non solo è stata ammessa ama ha anche ottenuto un ottimo punteggio.