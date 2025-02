.com - “Mistiche Vibre”, intervista a Livrea

Leggi su .com

– Nata dall’incrocio tra jazz, poesia e psichedelia,è una delle artiste più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica ottenuto con il suo album d’esordio, “Il canto del villaggio“, la cantautrice torna con una reinterpretazione audace di ““, brano iconico di Neffa. Ho avuto l’occasione dirla per scoprire di più sul suo percorso e sulle vibrazioni che animano questa nuova avventura musicale.Ciao! Partiamo parlando un po’ di te, per i nostri lettori che magari ancora non ti conoscono bene.Ciao a tutti e tutte, io sono, sono una cantautrice molto appassionata di arte, moda, cinema. Non guardo la televisione, amo i gatti ma nella vita ho avuto solo cani, preferisco viaggiare in furgone piuttosto che in barca, sono innamorata, mangio volentieri le verdure, odio le felpe.