Mister Movie | Trailer di Hurry Up Tomorrow | Jenna Ortega e The Weekend protagonisti del film thriller

La Lionsgate ha finalmente rilasciato il primoufficiale diUp, il nuovopsicologico che vedràThe Weeknd e. Il, diretto da Trey Edward Shults, si preannuncia un viaggio oscuro e introspettivo, capace di esplorare le profondità della mente umana e la fragile linea tra realtà e ossessione.Up: The Weeknd edi un inquietantepsicologicoIlsuggerisce un racconto carico di tensione, in cui un artista tormentato incrocia la strada con un enigmatico sconosciuto, dando il via a un viaggio che metterà in discussione la sua stessa identità. La pellicola sembra giocare su atmosfere inquietanti e sulle dinamiche psicologiche tra i due, lasciando intendere un’escalation di eventi sempre più claustrofobici e destabilizzanti.