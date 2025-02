Mistermovie.it - Mister Movie | The Last of Us Stagione 3 e 4 ottengono un aggiornamento promettente prima del rinnovo

Con l’arrivo della secondadi Theof Us previsto per aprile 2025, l’attesa dei fan è alle stelle. Dopo il successo della, che ha debuttato nel gennaio 2023 con recensioni entusiastiche da parte di pubblico e critica, gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno rivelato nuove informazioni sul futuro della serie, lasciando intendere che il loro adattamento potrebbe estendersi ben oltre la terza.Theof Us: gli showrunner parlano del futuro della serie oltre la terzaIn un’intervista con Entertainment Weekly, Craig Mazin ha spiegato che il racconto non sarà necessariamente limitato a tre stagioni:"Penso che sia abbastanza probabile che la nostra storia si estenda oltre la terza. Quanto oltre? Non posso dirlo. E questo non significa che non ci siano altre storie che potrebbero essere raccontate, ma questa è la storia che Neil e io stiamo raccontando.