Mister Movie | Scream 7 Mason Gooding anticipa | Sarà il Ghostface più brutale che ci sia mai stato

Durante un'intervista nel podcast I've Never Said This Before con Tommy DiDario,ha rivelato alcune informazioni intriganti e decisamente intense su7.Svela Dettagli Intensi su "7": Un Nuovo Capitolo Piùche MaiSebbene fosse attento a non fare spoiler, l'attore ha accennato a un capitolo che spingerà i limiti del franchise come mai prima d'ora, promettendo ai fan un'esperienza cinematografica mozzafiato.La Brutalità Senza Precedenti diha condiviso che, in questo nuovo capitolo,ancora più spietato di quanto abbiamo visto in passato. Descrivendo la violenza come "estrema", ha aggiunto che gli attacchi saranno accompagnati da un notevole aumento di sangue e brutalità. Gli spettatori possono quindi prepararsi per un livello di violenza che non solo sorprenderà, ma che potrebbe anche sembrare inquietantemente reale.