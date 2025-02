Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2026 non in Rai? La Risposta dell’azienda dopo la sentenza del TAR

Il Festival della Canzone Italiana continua a essere al centro di un acceso dibattito legale. Laha deciso di fare ricorso contro laemessa dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), che aveva dichiarato illegittimo l'affidamento diretto dell’organizzazione della manifestazione alla televisione pubblica da parte del Comune diper il biennio 2024-2025. Sebbene lanon metta a rischio l’edizione in corso (che sarà affidata a Carlo Conti), il TAR ha stabilito che, a partire dal, dovrà esserci una gara aperta agli operatori del settore per l'organizzazione futura dell’evento.Ladel TAR,non sarà in?Il TAR, pur non mettendo in discussione l’organizzazione dell’edizione 2024 del Festival, ha ritenuto irregolari le delibere con le quali il Comune diaveva concesso allal'uso esclusivo del marchio Festival della Canzone Italiana e la gestione di alcuni servizi legati all’evento.