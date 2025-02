Mistermovie.it - Mister Movie | Ritorno al futuro 4: gli sceneggiatori e i produttori della serie hanno una risposta perfetta al sequel

Negli ultimi anni, Hollywood ha rispolverato numerosi classici con, reboot e remake, ma c'è un titolo che i fan continuano a chiedere con insistenza:al4. Nonostante il forte desiderio del pubblico di rivedere Marty McFly e Doc Brown in una nuova avventura, il regista Robert Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Galesempre escluso la possibilità di un quarto capitolo.al4? Bob Gale stronca ogni speranza: "Non si farà mai"Bob Gale ha recentemente ribadito, con toni ancora più netti, che un nuovo film non è in programma né lo sarà mai:"La gente chiede sempre quando faremo unal4? E noi diciamo vaffanculo. E potete citarmi su questo."Lo sceneggiatore ha sottolineato che il successo dei tre film ha già trovato un’eredità duratura in altri formati, come il musical teatrale, senza bisogno di un'ulteriore espansione cinematografica.