Mister Movie | Plankton il Film promuove data di uscita su Netflix con il primo trailer e poster

Plankton il Film promuove data di uscita su Netflix con il primo trailer e poster

Dopo il successo di Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks, un altro personaggio iconico di SpongeBob SquarePants avrà la sua avventura cinematografica.: The, atteso sudal 7 marzo, metterà al centro della scena il celebre antagonista, offrendo ai fan una prospettiva inedita sul piccolo ma ambizioso proprietario del Chum Bucket.protagonista del suo: in arrivo sua marzoIlracconterà le conseguenze delle continue sconfitte di, che stavolta dovrà affrontare qualcosa di molto più complicato dei suoi soliti piani malvagi: la frustrazione della sua fedele compagna tecnologica, Karen. Dopo anni di fallimenti, Karen sembra aver perso la pazienza, mettendodi fronte a una sfida completamente nuova. Naturalmente, la sua avventura non sarà solitaria: SpongeBob, Patrick e il resto della banda di Bikini Bottom saranno presenti nel, regalando ai fan il classico umorismo della serie animata.