Mister Movie | Perché Kaitlyn Dever di The Last of Us 2 non si è ingrossata per Abby

Il materiale promozionale per la seconda stagione di Theof Us ha svelato l'introduzione di un nuovo e atteso personaggio:, interpretata da.La scelta dicomein Theof Us: la visione degli showrunnerQuesta figura centrale nella storia del videogioco Theof Us Part II è descritta nel titolo originale come fisicamente imponente, ma la serie televisiva ha preso una direzione diversa riguardo all’aspetto del personaggio. In una recente intervista, i creatori della serie, Neil Druckmann e Craig Mazin, hanno spiegato le ragioni di questa scelta e come hanno deciso di trattare il personaggio diin modo differente.La performance prima di tutto: la scelta di non modificare il corpo diDurante una conversazione con Entertainment Weekly, Neil Druckmann ha sottolineato che la priorità nella scelta dell'attrice per il ruolo diera la sua performance.