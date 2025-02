Mistermovie.it - Mister Movie | Monster 3 Stagione aggiunge Addison Rae e Suzanna Son alla serie Netflix

La terzadi, l’acclamataantologica di Ryan Murphy per, continua a prendere forma con l’aggiunta di due nuovi nomi al cast:Rae eSon. Secondo quanto riportato da Jeff Sneider di The InSneider, le due attrici sono state scritturate per ruoli ancoraiosi nel nuovo capitolo dello show, intitolato: The OriginalRae eSon: nuovi volti per ladi Ryan MurphyRae, celebre per il suo successo su TikTok, sta ampliando la sua carriera nel mondo del cinema. Dopo il suo recente ruolo nel film horror Thanksgiving di Eli Roth, tornerà presto sullo schermo con la commedia d’azione Animal Friends.Son, invece, ha debuttato nel 2021 con il film Red Rocket di Sean Baker e apparirà presto nell’horror diFear Street: Prom Queen.