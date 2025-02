Mistermovie.it - Mister Movie | Live-action di Rapunzel, Demi Moore per il ruolo di Madre Gothel?

Nel maggio del 2020, iniziarono a circolare le prime voci riguardo a un possibile adattamentodel celebre film d'animazionedella Disney. Dopo anni di speculazioni, è stato finalmente confermato nel dicembre 2024 che la casa di produzione stava davvero sviluppando il progetto. Il regista Michael Gracey, noto per The Greatest Showman, è stato scelto per dirigere la pellicola, mentre Jennifer Kaytin Robinson è stata incaricata di scrivere la sceneggiatura.La Disney Sta Lavorando a undi "": Possibile Entrata dinel CastQuesta notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con impazienza una nuova versione di questa amata fiaba. Con il potenziale di esplorare nuovi temi e dare vita a una storia che ha già conquistato intere generazioni,insi preannuncia come uno dei film più attesi.