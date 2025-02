Mistermovie.it - Mister Movie | L’attore di GTA 5 Steven Ogg nega l’odio per Trevor

Leggi su Mistermovie.it

Ogg, noto per il suo iconico ruolo diPhillips in Grand Theft Auto 5, ha recentemente parlato della sua esperienza con il celebre personaggio e del rapporto che si è creato tra lui e i fan. Nonostante le voci che suggerivano un odio per il ruolo che lo ha reso famoso, l'attore ha chiarito che non solo non odia, ma considera il personaggio fantastico.Ogg e il suo legame condi GTA 5: "È un personaggio fantastico"Ogg ha condiviso i suoi pensieri in un podcast conMichael Rosenbaum, spiegando come la percezione di un possibile disprezzo per il suo personaggio sia stata fraintesa. Secondo, i commenti sul suo disprezzo persono nati da alcune dichiarazioni fatte in passato, in cui sottolineava che il suo nome non era. Questo piccolo dettaglio si è trasformato in una sorta di mito, con molte persone che ora credono che non sopporti il personaggio.