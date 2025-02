Mistermovie.it - Mister Movie | La produzione di 28 Anni Dopo: Parte 3 di Danny Boyle inizia a marzo

Il primo capitolo della tanto attesa trilogia di, 28, ha finalmente rivelato il suo trailer, che ha suscitato un'attenzione incredibile tra i fan."28": Trailer e Dettagli sulla Trilogia diIl film, che segna un ritorno alle atmosfere apocalittiche della famosa saga, è stato girato con l'innovativo iPhone 15 e uscirà nelle sale a giugno 2025. Questa nuova pellicola, scritta da Alex Garland, famoso per il suo lavoro su Civil War, segna un capitolo ambizioso e interessante, che si avvale di un cast stellare, tra cui Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson.Un Nuovo Capitolo e il Sequel Già in CantiereCon l'uscita di 28, la saga avrà un seguito, 28: The Bone Temple, già girato e diretto da Nia DaCosta. Questo sequel ha già suscitato interesse per la sua trama e la sua direzione stilistica.