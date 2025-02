Mistermovie.it - Mister Movie | Ethan Hawke scriverà e produrrà il remake di The Gunfighter Romantico avventuriero

Leggi su Mistermovie.it

La 20th Century Studios sta sviluppando undel celebre film western Thedel 1950, con il candidato all'Oscarcoinvolto nella sceneggiatura e nella produzione del progetto. Il film originale, diretto da Henry King e interpretato dal leggendario Gregory Peck, è considerato un classico del genere e mantiene ancora oggi un'alta valutazione su Rotten Tomatoes (94%).Thealla sceneggiatura deldel classico westernAttualmente in fase di sviluppo iniziale, la nuova versione di Thevedràaffiancato dallo sceneggiatore Shelby Gaines per la scrittura della sceneggiatura. Al momento, non è ancora confermato se l’attore e regista firmerà anche la regia del film, ma il progetto rappresenta un'ulteriore espansione del suo impegno dietro la macchina da presa.