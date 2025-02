Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita Another Simple Favor, svelati titolo e poster del sequel con Blake Lively e Anna Kendrick

Il tanto atteso seguito di Aè ufficialmente in arrivo. Dopo il successo del primo film del 2018, il regista Paul Feig torna dietro la macchina da presa per ilintitolato, che vedrà nuovamente protagonistediLa nuova pellicola si sà dall’ambientazione americana del primo film all’incantevole isola di Capri, dove Emily Nelson () sta organizzando le sue lussuose nozze con un facoltoso uomo d’affari italiano. Tuttavia, quello che dovrebbe essere un evento elegante e memorabile si trasforma presto in un intrigo ricco di omicidi e tradimenti, che renderanno il matrimonio tutt’altro che ordinario. Stephanie Smothers () tornerà quindi a fare squadra con Emily in un nuovo e avvincente gioco di inganni e rivelazioni.