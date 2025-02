Mistermovie.it - Mister Movie | Arriva la smentita, Fedez non si ritira da Sanremo 2025

Manca pochissimo all'inizio del Festival di, e come ogni anno, non mancano le sorprese. Dopo che Emis Killa ha deciso di fare un passo indietro dalla competizione, in seguito alle indagini per associazione a delinquere, è emersa una voce che ha messo in dubbio anche la presenza disul palco del Teatro Ariston.al Festival di: Smentito il Ritiro, Confermato il PartecipanteSecondo alcune indiscrezioni riportate da La Volta Buona su Rai Uno e dal programma di Studio 100 “100% Parpiglia”, il rapper milanese potrebbe anche luirsi dalla gara. Ma questa voce è stata prontamentedal suo entourage.Smentisce il Possibile Ritiro: "Nessuna Intenzione di Abbandonare"Nonostante le speculazioni sul suo possibile ritiro,ha voluto chiarire la situazione, con il suo team che ha prontamente smentito qualsiasi intenzione di lasciare il Festival.