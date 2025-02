Mistermovie.it - Mister Movie | Alvise Rigo e Michelle Hunziker stanno insieme? Scoppia il gossip

Dopo le sue relazioni con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo,sembra aver lasciato alle spalle il capitolo delle storie d'amore passate. Per un po', la famosa conduttrice svizzera è rimasta single, ma ora sembrerebbe che il suo cuore abbia trovato nuovamente spazio per qualcuno di speciale.: Nuovo Inizio cona Sankt Moritz?Lo scorso weekend,è stata sorpresa in compagnia di, un affascinante sportivo che recentemente ha intrapreso la carriera di attore. I paparazzi hanno beccato i due a Sankt Moritz, e secondo quanto riportato dal settimanale Chi, tra i due sarebbe nato un "feeling palpabile", con una forte intesa che non è passata inosservata.L'Incontro a Sankt Moritz: Colpo di Fulmine traL'incontro traè avvenuto durante un evento organizzato da Giorgio Armani, che ha presentato la sua nuova linea per la neve a Sankt Moritz.