Ministero degli Esteri cinese | Necessario dialogo non dazi unilaterali

"Quello di cui abbiamo bisogno ora non sono iaggiuntivi, ma ile la consultazione". E' il commento del portavoce delLin Jian, in merito alle affermazioni del presidente Usa Donald Trump che ieri sera ha detto di "non avere fretta" nell'avere un colloquio con l'omologo Xi Jinping. Lin ha criticato le tariffe americane al 10% entrate in vigore su tutto l'export made in China verso gli Usa, notando che "la mossa "minaccia la catena di approvvigionamento con pressioni che non portano da alcuna parte". Per questo, Washington "deve correggere i fatti sbagliati".