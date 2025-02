Firenzetoday.it - Minimarket e vendita alcolici a minori: raffica di controlli e chiusure

Leggi su Firenzetoday.it

Una chiusura di 15 giorni. È il provvedimento che la settimana scorsa la polizia municipale ha notificato a unin zona Santa Croce per reiterate violazioni. Negli ultimi 3 anni per i gestori dell’attività sono scattate una decina di sanzioni per mancato rispetto delle norme del.