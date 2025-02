Gqitalia.it - Mini guida per orientarsi bene nel mondo dell'attrezzatura da snowboard

Colore, stile, coolness, sono alcuni degli aggettivi che caratterizzano l'dain commercio e che rendono questo sport iconico e capace, nel tempo, di evolvere e affascinare rimanendo sempre fedele a sé stesso.Nato negli Anni '60 negli States, losi è diffuso in tutto il, conquistando tantissimi praticanti anche in Italia soprattutto negli Anni '90 inizio 2000, quando ha registrato un vero e proprio boom. Non era strano vedere sulle piste da sci sfrecciare comitive di ragazzi con i piedi legati a una tavola mentre compivano evoluzioni lungo le pendenze. Una rivoluzione per una culturaa neve legata agli sci e a suoi grandi campioni e che difficilmente veniva capita dai puristi.