Novaratoday.it - Minacce e botte alla moglie: marito violento arrestato dai carabinieri

Leggi su Novaratoday.it

Prima lee le, poi (dopo il braccialetto elettronico) gli appostamenti e lo stalking. Oggi, mercoledì 5 febbraio, è finito in manette per maltrattamenti in famiglia.É successo a Domodossola, dove ihannoun uomo di 40 anni, che nei mesi scorsi era già stato.