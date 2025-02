Ilfoglio.it - Milei, Meloni, Poilievre, Machado. Così Trump colpisce i suoi amici

Leggi su Ilfoglio.it

Si pensava che Donalddovesse usare l’arma dei dazi soprattutto contro i paesi nemici degli Stati Uniti, in primo luogo la Cina o ialleati nel continente americano come. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti