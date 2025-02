Ilgiorno.it - Milano, sorpresi a vendere merce rubata picchiano i vigili urbani: ghisa al pronto soccorso, denunciati due minorenni

, 5 febbraio 2025 – Stavano vendendo alimenti in banchetti abusivi al mercato scoperto di via Mompiani, in zona Corvetto fra piazzale Rosa e via Polesine, e quando gli agenti dell'unità Annonaria della Polizia locale disono intervenuti li hanno aggrediti, cercando di scappare. Per questo motivo ieri duesono state denunciate per resistenza, ricettazione e lesioni aggravate, dato che due degli agenti dell'Annonaria aggrediti hanno ricevuto una prognosi di tre giorni. Durante i controlli di ieri mattina al mercato scoperto di via Mompiani – a quanto si apprende dalla Polizia locale – sono stati sequestrati un totale di 870 prodotti tra generi alimentari e non, per un valore complessivo di circa seimila euro. Il precedente Un sequestro divenduta “in nero” si era verificato lo scorso autunno, non lontano da qui.