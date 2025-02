Dayitalianews.com - Milano, sfiorato un altro “caso Ramy”: giovane fugge con lo scooter all’alt della polizia e cade nella fuga

Dopo ile gli strascichi che si è portato dietro, con l’accusa di favoreggiamento dei due carabinieri e le indagini in corso su Fares Bouzidi, che era alla guida dello, c’è da registrare uninseguimento sempre ache ha rischiato di finire in tragedia. Un ragazzo 28enne, dopo aver ignorato l’alt, è scappato dando vita ad una pericolosaterminata con una caduta, fortunatamente senza conseguenze. Ilè stato trovato in possesso di stupefacenti e arrestato.LaI fatti risalgono a ieri pomeriggio, 4 febbraio, quando il 28enne avrebbe imboccato verso le 15:15 contromano via Bernardino de Conti, dirigendosi verso via Carlo Imbonati. Gli agentiVolante del commissariato di Comasina avrebbero notato quella manovra pericolosa, imponendo l’alt alche era a bordo di unoSh.