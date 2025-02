Milano protesta pro-Palestina contro i Giovani Ebrei È polemica in Statale | Intervenga la commissione contro l’odio – Il video

Leggi su Open.online

Fa discutere laorganizzata dagli studenti pro-il convegno di ieri deiItaliani dal titolo Vogliamo studiare!le occupazioni violente eper Israele raccontiamo il nostro viaggio. «Questi episodi sono inaccettabili in un’università, che dovrebbe essere il luogo del confronto e non della censura. La vera democrazia è confronto, non violenza o intimidazioni. Se il loro unico argomento è la censura, allora hanno già perso», commenta Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Condanna anche da Azione. «Le università potrebbero e dovrebbero fare molto, non attuando inutili boicottaggi né permettendo che gruppi di studenti neghino il diritto ad altri di esprimersi liberamente», commenta Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione. Sullaè intervenuto anche il direttore del Museo della Brigata Ebraica, Davide Romano, che ha chiesto allacomunaledi «iniziare il proprio lavoro dalla» perché «se non c’è spazio per idee liberali e democratiche in università, la cultura intera è a rischio».