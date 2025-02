Lapresse.it - Milano, Jhoanna Nataly Quintanilla Valle scomparsa da due settimane: indagini in procura

Ladiha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio sul caso di, la donna di 40 anni di origini salvadoregne di cui non si hanno più notizie dallo scorso 24 gennaio. La denuncia per persona– come anticipato questa mattina da Repubblica – è stata presentata il 31 gennaio, una settimana più tardi, dal compagno diche con lei vive in un appartamento nel quartiere Bicocca di.Le amiche della donna avevano lanciato un allarme nei giorni scorsi e l’associazione Penelope Lombardia ha diffuso un appello sui social spiegando come la 40enne non abbia “famiglia in Italia” e invitando “chiunque abbia informazioni” a contattare l’associazione che si occupa di persone scomparse o le forze dell’ordine. Il fascicolo è stato aperto, anche in assenza di dati certi sulla morte della donna, per permettere ai carabinieri coordinati dalla pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella, di svolgere tutti gli accertamenti necessari.