Milano fugge in scooter all' alt | cade e viene arrestato

– La stradina percorsa contromano. L'alt ignorato e la fuga intra rossi bruciati e pericolosi cambi di corsia. Poi la scivolata sul marciapiedi e l'arresto per droga e resistenza: addosso il ventottenne italiano, residente in zona Chiesa Rossa, aveva poco più di 18 grammi di cocaina e 225 euro in contanti. È la cronaca dell'ennesimo inseguimento andato in scena per le vie dinegli ultimi mesi. Una serie iniziata lo scorso 24 novembre con lo schianto mortale del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml in via Quaranta e proseguita nelle ultime settimane con altri tre episodi tra corso San Gottardo, piazza XXIV Maggio e viale Bianca. Da via Imbonati a via Butti La ricostruzione dell'episodio ci riporta alle 15.15 di martedì 4 febbraio 2025, quando il ventottenne, in sella a unoSh, percorre contromano via Bernardino de Conti e sbuca in via Imbonati; la manovra vietatasubito notata dagli agenti della Volante del commissariato Comasina, che intimano l'alt al motociclista.