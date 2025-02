Ilgiorno.it - Milano è la seconda città con più smog in Italia. Pm10 sopra il limite per 68 giorni nel 2024

Leggi su Ilgiorno.it

– Neli livelli diraggiunti nellene sono aumentati rispetto all’anno precedente. Enon fa eccezione, anzi. Questo, in sintesi, è quanto emerge dal rapporto “Mal’aria di" reso noto da Legambiente. Nel 2023 lecapoluogo nelle quali si erano contati più di 35dioltre la soglia di guardia dei 50 microgrammi per metro cubo – due tetti imposti dall’Unione Europea – erano state 18, nelsono invece salite a 25. L’indagine è stata condotta in 98attraverso le centraline di rilevazione delle polveri. E se Frosinone si conferma per il secondo anno di fila al primo posto con 70di sforamento,è subito dietro con 68, un dato relativo, in particolare, alla centralina di viale Marche. Se si considerano le altre centraline cittadine va soltanto un po’ meglio, ma in tutti i casi si èildei 35di sforamento: la centralina di via Senato ne ha rilevati 53, quella inStudi 47 e quella al Verziere 44.