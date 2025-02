Agi.it - Milano - Cortina, Compagnoni: "Siano i Giochi di tutta Italia"

(AGI) - “Idi2026dell'intera. Speriamo che vengano recepite anche nelle regioni del Sud, per questo il viaggio della fiamma olimpica toccherà tutti i territori. Le Olimpiadi sono un evento di grande valore che crea orgoglio”. Lo dice all'AGI Deborah, fuoriclasse dello sci alpino vincitrice di ben tre medaglie d'oro consecutive tra il 1992 e il 1998, oltre a 3 ori mondiali e una coppa del mondo di gigante e dal 2021, Ambassador deiolimpici e paralimpici di2026. “Io ho sempre disputato le Olimpiadi all'estero ma da cittadinono penso sia una grande emozione avere questo evento in– afferma la 54enne di Bormio –. Il mio ruolo è quello di trasmettere l'importanza dei valori olimpici. Le Olimpiadi sono un forte messaggio per la società perché lo sport unisce, è senso di verità, nello sport non c'è l'imbroglio, nello sport devi faticare, devi lottare.