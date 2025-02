Ilgiorno.it - Milano, città piena di opportunità ma non per donne di fretta. “E allora noi diventiamo Meneghine scalze”

– Incrociare le agende e riuscire a trovare un momento libero per incontrarsi può essere considerato quasi uno sport estremo a. Tra il lavoro, la famiglia e gli imprevisti sempre in agguato, pare quasi un’impresa impossibile. “Il segreto forse sta nel cominciare”. Nell’aprire una breccia che faccia passare luce. All’inizio un filo, che man mano si allarga. E alla fine, di quella luce non si riesce a fare a meno. Ne sono convinte le fondatrici delle “”, cinque amiche che lo scorso novembre hanno dato vita a questa associazione culturale no profit dedicata a “indaffarate che cercano un modo per alimentare interessi e passioni”, spiegano. Decise a ritagliarsi del tempo per sé in una“che offre tantissimo ma che, da sole, ci siamo accorte, non riuscivamo a vivere appieno”.