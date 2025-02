Dayitalianews.com - Milano: arrestata la borseggiatrice che in un video virale diceva “rubare è il nostro lavoro”

J. S. la ventenne diventata famosa per unin cui affermava senza esitazioni di essere una ladra di professione, è statasabato sera dalla Squadra mobile mentre tentava di compiere un furto insieme a una complice di 24 anni. A riportare la notizia è il quotidiano Il Giorno. Il giudice della direttissima ha confermato l’arresto e le ha imposto il divieto di dimora a. Resta però da capire se rispetterà la misura, dato che in passato aveva già ricevuto un foglio di via obbligatorio dal capoluogo lombardo fino a novembre, senza però darvi seguito.La giovane divenne nota nel febbraio 2023, quando unla riprese davanti alla stazione Centrale dimentre si vantava senza remore della sua attività illecita: “Ho rubato ieri, ho rubato oggi. Dobbiamo, è ilmestiere”.