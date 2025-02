Dailymilan.it - Milan, Tijjani Reijnders ha numeri da attaccante: Leao guarda e impara

Il centrocampista delhada, Rafaele gli altri dovrebberore dall’olandese.Ilè pronto ad affrontare la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, i rossoneri chiusa la finestra di mercato possono concentrarsi solo sul campo. Il tecnico del Diavolo Sergio Conceiçao proverà a giocare la seconda semifinale da quando siede sulla panchinaista. Chi passa il turno affronterà la vincente tra Inter e Lazio.L’annata rossonera sta consacrando definitivamente anche a livello internazionale, l’olandese si è sempre distinto per la sua splendida tecnica ma in questa stagione è diventato determinante in zona goal come non era mai stato in carriera. Infatti i suoi 11 goal sono (al momento) il miglior score di sempre per l’olandese.