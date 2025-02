Terzotemponapoli.com - Milan: Savicevic:”Conceicao farà bene a Joao Felix”

Leggi su Terzotemponapoli.com

:””“Coppia con Gimenez? Certo. Peccato per Bennacer”Ilalcuni anni fa vinceva con Dejane Daniele Massaro, oggi sono i nuovi acquistie Santiago Gimenez a far sognare nuovamente i tifosi. Ma possono giocare insieme? Il Genio non ha dubbi: “Certo. E Sergioè l’uomo giusto per gestirli“.L’ex fantasista rossonero ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha ricordato i fasti del passato prima di concentrarsi sul Diavolo di oggi, reduce da una campagna acquisti invernale sfavillante:e Gimenez appunto, ma sono arrivati anche Kyle Walker e, nell’ultimo giorno, Warren Bondo e Riccardo Sottil.ha commentato il mercato dele parlato della possibile convivenza dei due nuovi colpi ad effetto: I TIFOSI POSSONO TORNARE A SOGNARE? – “Certo, devono.