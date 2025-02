Bergamonews.it - Milan-Roma, Sposa in rosso, Videocrazia o Chi l’ha visto? La tv del 5 febbraio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, mercoledì 5, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “in”.Roberta è una quarantenne precaria che sta per diventare madre ma non ha un compagno. Lo spagnolo Leon la incontra a Malta e per aiutarla a partorire perde una grossa opportunità di lavoro. Insieme decidono di organizzare un matrimonio farsa in Puglia per intascare i soldi delle buste che gli invitati regalano agli sposi. Ma i nodi prima o poi vengono al pettine.Su Canale5 alle 21 si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ritorno in Paradiso”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il fantasma della miniera”: l’ultimo caso di Mackenzie prima del suo definitivo rientro a Londra, coincide con l’omicidio del proprietario di una miniera abbandonata, ritrovato nella sua abitazione chiusa dall’interno.