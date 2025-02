Superguidatv.it - Milan Roma, quarti di finale di Coppa Italia: dove vederla, probabili formazioni e precedenti

Leggi su Superguidatv.it

La2024 2025 entra nel vivo con idiche vedono scendere in campoin quella che si preannuncia una sfida imperdibile. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere:vedere la partita, lee i, stasera ididiseguirlaStasera, mercoledì 5 febbraio 2025, dalle ore 21.00 appuntamento con ididitra. Il match sarà trasmesso in diretta dallo Stadio San Siro dio in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che tutte le partite dell’edizione 2024/25 dellasaranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.itDopo il pareggio di 1-1 contro Inter e Napoli,si ritrovano a giocarsi ididisu Canale 5.