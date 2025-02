Sololaroma.it - Milan-Roma, probabili formazioni: Ranieri con i titolari, conferma per Rensch

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, che ha visto lachiudere tre acquisti nell’ultima giornata, si torna subito in campo per dare continuità ai risultati dell’ultimo periodo. I giallorossi affronteranno ilnei quarti di finale di Coppa Italia, che ieri hanno visto il passaggio del turno del Bologna e l’eliminazione dell’Atalanta. Per la formazione di Claudiosi tratta di un impegno molto importante vista la volontà di proseguire il cammino nella competizione per lanciare nuovi segnali positivi in vista sia del prosieguo del campionato sia dei playoff di Europa League., le(4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Rijnders, Leao; Abraham. Allenatore: Sergio Conceicao(3-4-2-1): Svilar;, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.