Sololaroma.it - Milan-Roma, Leao non al 100%: pronto Jimenez al suo posto

Mancano poche ore al calcio d’inizio del match tra, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra vincente di questo turno incontrerà una tra Lazio e Inter in semifinale, obiettivo che i giallorossi non raggiungono dalla stagione 2016/2017. In casa rossonera, il tecnico Sergio Conceicao si ritrova a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista di questa sera. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Rafaelpotrebbe partire dalla panchina.verso la panchina,al suonon sarebbe algià da alcune settimane, così come Christian Pulisic, e Conceicao potrebbe concedergli un turno di riposo contro la. Al suo, Alejandroviaggia verso una maglia da titolare. Il giovane calciatore spagnolo dovrebbe completare la linea di trequartisti con l’esterno americano e Reijders alle spalle di Tammy Abraham, grande ex della sfida.