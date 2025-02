Sololaroma.it - Milan-Roma, la carica di Candela: “Fiducia in voi”

Manca sempre meno al calcio d’inizio di, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio Giuseppe Meazza a partire dalle ore 21:00. Dopo il pareggio interno in campionato contro il Napoli, i giallorossi cercano una vittoria per ottenere quelle semifinali che la squadra non raggiunge dalla stagione 2016/2017. La vincente del match di questa sera affronterà una tra Lazio e Inter al prossimo turno. Ladisui socialA poche ore dalla partita di stasera, ci ha pensato l’ex calciatore giallorosso Vincenta suonare laper la sua vecchia squadra. La leggenda francese ha ricondiviso sui social vari scatti deiche negli anni lo avevano visto protagonista sul campo da gioco, accompagnato da un commento “Che meraviglia!” e da alcune frasi di incitamento: “Forza!“, “in voi“.