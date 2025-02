Sololaroma.it - Milan-Roma, formazioni ufficiali: la scelta su Pellegrini

Leggi su Sololaroma.it

L’attesa è finita e lasta per tornare in campo. Archiviato il pareggio per 1-1 con il Napoli, raggiunto negli ultimi minuti grazie ad Angelino, i giallorossi sembrano aver intrapreso definitivamente la retta via in questo inizio 2025. Il focus si sposta ora sulla Coppa Italia, un impegno sul quale la società punterebbe tanto anche considerando una classifica di Serie A ancora deficitaria. I capitolini si apprestano ad affrontare il match con il, in programma oggi 5 febbraio alle 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente di primo livello.Claudio Ranieri è ben consapevole che la serata odierna sia uno spartiacque nell’annata della Lupa, chiamata a rendere questa competizione un’opportunità da cogliere al volo. Il coach di Testaccio tenterà di staccare il pass per la semifinale di Coppa Italia, entrando quindi tra le prime 4 ed eliminando una delle possibili favorite per la conquista del trofeo.