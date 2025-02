Sport.quotidiano.net - Milan-Roma di Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

o, 5 febbraio 2025 – Dopo il bellissimo e storico successo ottenuto contro l’Atalanta dal Bologna – tornato in semifinale dopo 26 anni – i quarti di finale dipropongono un'altra sfida di grande prestigio: questa sera alle ore 21 (diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity), allo stadio di San Siro,si affronteranno infatti per la conquista di un posto tra le migliori quattro della competizione. I rossoneri ci arrivano dopo la vittoria in Supere la vera e propria rivoluzione nel mercato di gennaio, attuata con l’obiettivo di dare un deciso cambio di passo a questa stagione contraddistinta da molti alti e bassi e nella quale la squadra non sembra ancora essere riuscita a trovare la giusta identità. “Questa è la squadra che deve riuscire a cambiare la situazione” ha detto il plenipotenziario rossonero Zlatan Ibrahimovic ieri in sede di presentazione di Santiago Gimenez.