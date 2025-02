Fanpage.it - Milan-Roma di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

Leggi su Fanpage.it

è la partita valida per i quarti di2024-2025, si gioca oggi alle 21:00 in gara secca. In caso di parità si battono direttamente i rigori, chi passa il turno incrocia in semifinale la vincente di Inter-Lazio. Qui tutte le insuvedere la partita in diretta tv ee sulle