Calciomercato.it - Milan-Roma, da Ancelotti al futuro di Joao Felix: parlano Ghisolfi e Moncada

Rossoneri e giallorossi impegnati a San Siro nei quarti di Coppa Italia: le parole dei due direttori sportivi tra campo e mercatoin campo in Coppa Italia per scoprire chi sarà la seconda semifinalista dopo il Bologna. E rossoneri e giallorossi sono state tra le grandi protagoniste del mercato.Dal mercato agli obiettivi: parla(LaPresse) – Calciomercato.itDi questo hanno parlato sia Geoffreyche Florent, intervenuti ai microfoni di ‘Sport Mediaset’. Così Monacada: “Era molto importante fare qualcosa sul mercato, abbiamo cambiato profili con giocatori diversi e cambiato la struttura della squadra, per dare più opzioni al mister. Le aspettative sono alte, vogliamo vincere stasera, c’è il campionato dove dobbiamo recuperare punti e la Champions”.Su Gimenez: “E’ stato difficile, ma lo conoscevamo dal Cruz Azul.