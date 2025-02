Calciomercato.it - Milan-Roma, bufera arbitrale: coinvolti pure Inzaghi e Thuram

Nella sfida di Coppa Italia è polemica per un episodio in area di rigore: non mancano i paragoni con l’InterIl più classico dei gol dell’ex ha aperto le marcature della sfida di Coppa Italia tra. E’ stato Tammy Abraham ad aprire le marcature.Polemica in, coinvolto anche Simone(LaPresse) – Calciomercato.itE proprio pochi istanti prima del gol, l’attaccante inglese era stato protagonista di un episodio nell’area di rigore dei capitolini. Nel mirino in particolare un contatto tra Abraham ed Hummels, con l’arbitro che ha preferito continuare a far giocare. Una scelta che non è piaciuta ai tifosi rossoneri: sui social alcuni hanno reclamato il calcio di rigore e subito hanno fatto un raffronto con quello che è stato il chiacchierato episodio di pochi giorni fa nel derby dio, con il contatto Pavlovic-per cui i nerazzurri hanno reclamato la massima punizione.