Rompipallone.it - Milan, lite in campo: brutto gesto dopo la sostituzione

Leggi su Rompipallone.it

La sfida trae Roma ha regalato grandi emozioni, ma anche unain: cosa è successolaI quarti di finale di Coppa Italia hanno visto in calendario una partita di alto livello trae Roma, due delle big più importanti del calcio italiano. E lo spettacolo di sicuro non è mancato, soprattutto grazie a un’ottima prestazione dei rossoneri, che complessivamente hanno meritato senza troppi dubbi il passaggio del turno.Non solo, perché è stata la serata dell’esordio dei nuovi acquisti: Santiago Gimenez e Joao Felix, anche se solo con uno spezzone, si sono messi subito in mostra con un assist e un gol rispettivamente e facendo subito esultare i loro nuovi tifosi. Il futuro sembra splendido, ma occhio anche a un diverbio che ha fatto discutere in molti durante la partita.