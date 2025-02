Inter-news.it - Milan, il VAR annulla l’autogol di Reijnders e vince contro la Roma in Coppa Italia

Il3-1 a San Siro ai quarti dilae va in semifinale. Laaveva provato a riaprirla condi, ma il VARil gol. AL TURNO SUCCESSIVO – Ilconquista la semifinale dibattendo laper 3-1 a San Siro. L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. Al 17’, è ila sbloccare il match con un’azione fulminea. Theo Hernandez serve un perfetto assist per Abraham, che da posizione favorevole batte Svilar con un destro preciso. Laprova a reagire con Dybala, ma la difesa rossonera tiene bene. Al 43’, poco prima dell’intervallo, arriva il raddoppio delancora con Abraham. La ripresa vede unapiù aggressiva e determinata a rimettere in piedi la partita. Al 55’, i giallorossi trovano il gol che riapre il match con Dovbyk, bravo a farsi trovare pronto su un pallone vagante in area.