Milan, il retroscena che spiazza tutti: "30 milioni sul piatto"

Ilal centro di un clamorosodi mercato delle ultime ore: una trattativa da 30di euro sarebbe sfumata all’ultimo.Un’operazione di mercato per certi versi clamorosa, ma che è stata solo sfiorata dal club rossonero. La rivelazione è arrivata a mercato chiuso, nelle ultime ore di martedì, ma ha sorpreso molti tifosiisti, che hanno scoperto all’improvviso di una possibile cessione del loro club. Una trattativa che non si è concretizzata, ma che avrebbe potuto portare nelle casse delben 30di euro., ilche: “30sul”. (LaPresse) TvPlay.itI rossoneri hanno operato alcuni importanti colpi per alzare il livello della rosa a disposizione di Sergio Conceiçao. Da Kyle Walker fino a Santiago Gimenez, passando per il colpo sul gong di Joao Felix, oggi ilpuò contare su una squadra con ottime prospettive.